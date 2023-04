Tragico incidente su via Salaria, Monterotondo piange Lidia Santini

Ancora un incidente su via Salaria. L’ultimo risale a ieri pomeriggio, a Torricella in Sabina, in provincia di Rieti. Sono due le vittime del sinistro: il 59enne Mauro Fabrizi, di Rieti, e la 47enne Lidia Santini, di Monterotondo.

L’incidente su via Salaria: due morti e tre feriti

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri 14 aprile, al km 61,300. Lo scontro è stato talmente violento che la strada è stata chiusa temporaneamente in entrambe le direzioni. Secondo una prima ricostruzione del sinistro, Mauro Fabrizi e Lidia Santini si trovavano alla guida dei veicoli, rispettivamente un furgone e un’automobile. I due si sarebbero scontrati e nell’impatto è rimasta coinvolta anche un’altra automobile che viaggiava nella carreggiata opposta.

Sul luogo sono giunti i vigili del fuoco di Rieti, la Polizia stradale, i Carabinieri, il personale del 118, e le squadre Anas le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità. Per Fabrizi e Santini non c’è stato nulla da fare. Ferite gravemente anche tre persone, tra cui la figlia minorenne di Lidia Santini.

Monterotondo piange Lidia Santini

La comunità di Monterotondo è sconvolta dalla morte di Lidia Santini, che risiedeva proprio nel comune della città metropolitana di Roma nel Lazio. Lidia possedeva un centro estetico in zona Scalo ed era molto conosciuta in tutta la città. Aveva aperto il suo centro nel 2012 e si prendeva cura di tantissime clienti nel quartiere.

Oltre all’amore per il suo lavoro c’era anche quello per le due figlie e proprio al momento dell’incidente Lidia si stava recando a Rieti per andare a prendere la figlia, appena uscita dall’istituto alberghiero. Purtroppo sul momento, nonostante i soccorsi, per Lidia non c’è stato nulla da fare. Tanti i messaggi di cordoglio sui social di Lidia da parte di amici e clienti, mentre la città tutta piange la sua cittadina.