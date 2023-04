Tremendo incidente sulla Salaria, scontro tra due auto: morte due persone

Ancora sangue sulle strade. L’ennesimo sinistro si è verificato nel pomeriggio di oggi, venerdì 14 aprile, lungo la strada statale “Salaria”, al km 61,300. A scontrarsi due veicoli e nel violento impatto sono purtroppo decedute due persone. Vani i soccorsi del personale medico poi giunto sul posto. A seguito del sinistro le ripercussioni sulla viabilità non si sono fatte attendere. Temporaneamente chiuso, in entrambe le direzioni, il tratto di strada interessato. Presenti sul posto anche le forze dell’ordine per fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente.

L’incidente nel reatino, morte due persone

Il sinistro si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la strada statale “Salaria”, all’altezza del km 61,300, nel territorio di Torricella in Sabina, in provincia di Rieti. L’incidente ha visto coinvolti due veicoli ed ha purtroppo causato la morte di due persone. Inutili i tentativi di soccorso effettuati dagli operatori sanitari. A seguito del sinistro le ripercussioni sulle viabilità non si sono fatte attendere e, in particolare, si segnala la temporanea interdizione, in entrambi i sensi di marcia, del tratto di strada interessato. Provvedimento che si è reso necessario al fine di agevolare le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del tratto stradale.

Anas e forze dell’ordine sul posto

Imprecisata al momento l’esatta dinamica del sinistro che spetterà adesso alle forze dell’ordine ricostruire, così da fare chiarezza sulla vicenda che vede purtroppo la morte di due persone. Oltre al personale del 118, sul posto sono presenti le squadre Anas le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, nonché per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Aggiornamento

La circolazione sul tratto di strada interessato dal sinistro è stata attualmente ripristinata.