Incidente a Roma, il tram prende in pieno l’auto della Guardia di Finanza (VIDEO)

Roma. Un’auto della Guardia di Finanza ”baciata” sulla fiancata dal tram linea 14, in zona Togliatti. Forse un incidente a seguito di un attraversamento binari. La dinamica non è proprio chiara, ma rimane il fatto. Fatto documentato anche per mezzo di un video che si trova sulla pagina Instagram ufficiale di WelcomeToFavelas.

Tram contro auto della Finanza a Roma

Una scena alquanto surreale quella accaduta la scorsa serata nella Capitale. Quando i passanti l’hanno vista, certo si sono stropicciati gli occhi diverse volte prima di realizzare che l’accaduto era reale, concreto, sotto i loro occhi: un’auto della Guardia di Finanza trafitta dal lungo tram capitolino durante il suo passaggio sui binari.

Il video e cosa è successo

Il video-testimonianza (che potrete trovare CLICCANDO QUI) dell’accaduto è comparso su WelcomeToFavelas proprio nelle ultime ore. Il fatto sembrerebbe essere accaduto nella serata di ieri, martedì 11 aprile 2023, anche se al momento non vi sono dettagli precisi sul luogo e sull’orario. il video è breve, ma il fatto è avvenuto certamente sulla Togliatti, sulla sezione di strada attraversata dal tram numero 14. Nei frame e nelle immagini, si vede chiaramente la volante della Finanza sui binari, e il muso del tram conficcato sulla fiancata. Ovviamente, la cosa ha subito fatto richiedere l’intervento delle forze dell’ordine e della Polizia locale per poter risolvere e rimettere nuovamente in sesto la viabilità.