Roma, sposini in metro, il web si scatena: ‘A furia d’aspettà hanno fatto in tempo a divorziare’

La foto di due sposini che si fanno immortalare alla fermata della metro, mentre il tabellone annuncia l’arrivo del treno diretto a Laurentina, è diventata virale, soprattutto tra i romani che non hanno mancato di lasciare commenti per criticare i disagi che si registrano nella metropolitana romana.

La foto scatena gli utenti sui disagi che si registrano in metro

‘Si sono conosciuti mentre aspettavano la metro… e nel tempo che è arrivata si sono pure sposati. L’attesa fa nascere amori’. Un messaggio tutt’altro che velato che sottolinea i ritardi dei treni, che viene ulteriormente ribadito in un altro commento: ‘Coi tempi delle metro ci fanno anche i 25 anni di matrimonio’ e ancora: ‘A furia d’aspettà hanno fatto in tempo a divorziare’.

Insomma il fatto che una coppietta di novelli sposini abbia scelto proprio la metropolitana romana per immortalare uno dei giorni più belli della loro vita ha lasciato perplessi in molti. Tanto che la foto scattata da Welcome to favelas e postata sui social sta facendo velocemente il giro del web provocando reazioni di vario tipo, ma soprattutto sta dando l’occasione ai cittadini di Roma di mettere l’accento sui problemi.

Tutti i problemi della metro romana evidenziati nei commenti

Non solo i tempi di percorrenza e relativi disagi che i viaggiatori devono affrontare scegliendo di viaggiare in metro, tanto che tra i commenti si legge: ‘Amore, per il viaggio di nozze avevo pensato ad un’avventura pazzesca: non so… una giungla ad esempio. – Non aggiungere altro!’; ma anche l’igiene che viene garantita ai viaggiatori, visto che una utente scrive: ‘A casa si accorge che al vestito si sono attaccate 3 nutrie, 1 panino del mc, un assorbente, una zingara e un biglietto della lotteria del 92’.

Non solo polemiche su un servizio, che dai messaggi dei cittadini, emerge come deficitario, ma anche messaggi di chi crede semplicemente nell’amore e sottolinea: ‘Non ci vedo nulla di male, sconvolgente o addirittura divertente se due persone che si sposano prendono la metro. Dico davvero’ e sempre in quest’atmosfera sognante di coronamento di un sentimento c’è anche chi scrive: ‘Magari hanno celebrato il matrimonio nel punto esatto in cui si sono conosciuti’.