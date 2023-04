Metro Roma: “Buttiamo sta sigaretta o t’a devo ficcà ar c***?”. L’annuncio choc dagli altoparlanti

Metro, Roma. Certo, quando hanno sentito quel messaggio arrivare e rimbombare dagli altoparlanti all’interno della Metro A di San Giovanni, devono aver avuto molto più che un semplice sussulto: “Te, direzione Anagnina, la buttamo ‘sta sigaretta o t’a devo ficcà ar c…?”.

Metro Roma, l’allarme polveri sottili nelle stazioni. Gli esperti avvertono: ”Mettete la mascherina”

L’annuncio choc dagli altoparlanti della metro a Roma

Qualcuno si è stropicciato gli occhi, e ovviamente anche le orecchie, pensando forse di aver avuto una allucinazione uditiva, ma in realtà, non è stato proprio così. Almeno a quanto ha riferito un testimone dei fatti che, subito dopo, ha voluto ricondividere il fatto anche sui social, in particolar modo twitter, dove da qualche ora si stanno scatenando le ilarità tra i commenti. Insomma, un annuncio improvviso, certamente inaspettato, quello arrivato alle 19.50 di ieri, venerdì 31 marzo, dagli altoparlanti della stazione della Metro A San Giovanni. La denuncia e la segnalazione su Twitter è arrivata direttamente dal profilo di ‘Mercurio Viaggiatore’. E Atac? L’azienda che si occupa del trasporto pubblico capitolino, per il momento, non smentisce né conferma la segnalazione. Chi tace acconsente?

“Non è la prima volta che succede”

Ad ogni modo, stando alle testimonianze ed ai commenti che si stanno susseguendo dopo la condivisione del post, non sarebbe di certo la prima volta: “Non è la prima volta, annunci del genere in altre stazioni Metro con incipit “a cretino!” “a deficiente!” etc..”. Come spiega più nel dettaglio ‘Mercurio Viaggiatore’, qualche commento più in là: “L’annuncio era rivolto a qualcuno sulla banchina direzione Anagnina, io ero direzione Battistini, c’erano cmq tanti ragazzini adolescenti, come capita di norma venerdì e sabato pomeriggio”.

Il caso sconvolgente delle scorse settimane: ‘Attenti agli zingari’

Che non si tratta della prima volta, purtroppo, lo sappiamo bene, dal momento che l’ultimo caso è stato senza dubbio eclatante. Qualche settimana fa, infatti, chi era sulla metropolitana di Roma è rimasto letteralmente sconvolto. Un annuncio shock: ‘Attenti agli zingari, attenti agli zingari’, aveva ripetuto più volte l’altoparlante, riferendosi forse al rischio di borseggi sui vagoni. A segnalare l’accaduto era stata la giornalista e scrittrice Francesca Mannocchi con un altro post su twitter. “Metro A, Roma: dagli altoparlanti dei vagoni, una voce ad una stazione dice: ‘Attenti agli zingari, attenti agli zingari”.