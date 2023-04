Metro A di Roma, malore di un passeggero a bordo di un treno: rallentamenti sulla linea. Come capita spesso nella Capitale, un pendolare si sarebbe sentito mentre viaggiava sulla linea che attraversa il Centro Storico capitolino. Arrivato alla stazione di San Giovanni, una persona avrebbe manifestato dei problemi fisici, tanto da attivare subito l’attenzione degli altri pendolari che viaggiavano nello stesso vagone. Subito le persone che avevano assistito al malore, hanno allarmato il macchinista per attivare i soccorsi.

Il malore di una persona sulla Metro A

La persona, secondo le ricostruzioni dei testimoni, dovrebbe aver avuto un attacco di panico. Probabilmente per il sovraffollamento del treno, la persone si sarebbe sentita svenire, allertando a sua volta tutti quei pendolari che le viaggiavano accanto. Arrivati sulla banchina di San Giovanni, il treno si sarebbe fermato in attesa dei soccorsi. Proprio tale pratiche verso la persona con il malore, ha dovuto far bloccare il treno alla stazione del Centro Storico.

Per intervenire sul pendolare, oltre a fermare il treno, su tutta la linea si sono registrati grandi rallentamenti. In tal senso, i maggiori problemi sono emersi nella direzione di Anagnina. Secondo le ricostruzioni dei pendolari, l’uomo è stato portato fuori dal treno dopo 20 minuti dal raggiungimento della stazione di San Giovanni, molto probabilmente per un ritardo dei paramedici sul posto dove era stato segnalato il malore.

Il malore e i disagi della Metro A

Nonostante lo stato di salute della persona, l’episodio ha dato nuovamente adito a polemiche riguardo il servizio della metropolitana offerto da Atac. Come fatto notare da alcuni pendolari, per soccorrere una persona si è arrivati a bloccare un’intera linea ferroviaria, in una situazione anomala se confrontata agli standard di sicurezza con altre città. Altro episodio rilevante, anche il ritardo dei soccorsi: dopo venti minuti in cui il treno era ferma a San Giovanni, ancora non si vedevano i paramedici.