Ciro Immobile, incidente a Roma: scontro violento con un tram (FOTO)

Brutto incidente questa mattina, poco dopo le 8, a Roma per Ciro Immobile, l’attaccante della Lazio. Il calciatore in mattinata è rimasto coinvolto in uno scontro: era a bordo della sua auto, un Suv, quando per cause da accertare è avvenuto l’impatto, violento, con un tram. L’incidente nelle vicinanze dello stadio Olimpico, a Piazza delle Cinque Giornate: il tram, stando a una primissima ricostruzione, stava attraversando Ponte Matteotti, quello che collega il quartiere Flaminio con quello di Prati.

Incidente oggi Ciro Immobile a Roma

Ciro Immobile era a bordo della sua auto, una Land Rover Defender, con altre persone quando, per cause da accertare, si è scontrato con un tram della linea 19. La sua vettura sembrerebbe essere distrutta nella parte anteriore, ma fortunatamente il calciatore è uscito illeso dall’incidente, leggere contusioni per chi era con lui. Sul posto il personale sanitario del 118, che ha trasportato in ospedale i feriti: nessuno è in condizioni critiche, neppure i passeggeri del tram. Solo tanto spavento.

Cosa ha detto l’attaccante della Lazio

L’agenzia di stampa AGTW sta seguendo l‘incidente in diretta e pare che Ciro Immobile, avvicinato da un giornalista, abbia sostenuto che il ‘tram è transitato con il rosso’. “Io sto bene, per fortuna, mi fa solo un po’ male il braccio” – ha dichiarato il bomber biancoceleste. Ora spetterà agli agenti fare chiarezza, ricostruire l’esatta dinamica e capire cosa sia successo questa mattina a Roma.

Come ha fatto sapere la S.S Lazio, Ciro Immobile ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell’XI costola destra. Le sue condizioni, si legge nel comunicato della squadra, sono buone e il calciatore è in osservazione presso il reparto di medicina di urgenza diretto dal professor Francesco Franceschi del policlinico Gemelli di Roma.

Bus sostitutivi

A causa dell’incidente a Ponte Matteotti, come ha fatto sapere Atac, la linea 19 sta limitando il servizio a Valle Giulia. Disponibili per i passeggeri i bus sostitutivi, che faranno la tratta Valle Giulia-Risorgimento. Le linee 89, 490, 495 e 590, invece, stanno seguendo dei percorsi alternativi perché i caschi bianchi sono al lavoro per gli accertamenti e i rilievi dell’incidente. Quello in cui è rimasto coinvolto Ciro Immobile.