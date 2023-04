Ciro Immobile ritorna a Sezze per l’inaugurazione della palestra intitolata al piccolo Alessio

Ciro Immobile, l’attaccante della Lazio, è certamente una star per i tifosi biancocelesti, e la sua presenza non può se non creare un certo clima di fibrillazione, contentezza e grande gioia. Come aveva fatto poco più di un anno fa, per il piccolo Alessio Cipolla, affetto da una malattia gravissima, ridestando in lui il sorriso.

Ciro Immobile saluta così il piccolo Alessio, morto a soli 6 anni: «Mi mancherai»

Ciro Immobile ritorna a Sezze per la palestra intitolata al piccolo Alessio

Proprio ieri, Ciro Immobile ha deciso di fare la sua comparsa proprio nel Comune di Sezze, in provincia di Latina, in occasione dell’inaugurazione della palestra dell’istituto comprensivo Valerio Flacco in memoria di Alessio Cipolla, scomparso all’età di soli 6 anni lo scorso 25 marzo 2022 a causa di un male incurabile. E così, l’attaccante biancoceleste e della nazionale italiana Ciro Immobile è tornato a Sezze. Il suo è stato un ritorno, dal momento che poco più di un anno fa il calciatore della squadra romana si era già recato nel comune pontino per andare a trovare il bambino affetto da una malattia terribile sin dal giorno della sua nascita. Il piccolo era un suo grandissimo tifoso e fan, e in quell’occasione si era fatto immortalare in una foto in braccio a lui.

Il coraggio e il sorriso di Alessio Cipolla

A distanza di poco più di un anno, ecco che il campione, proprio nella giornata di ieri, 4 aprile 2023, si è deciso a tornare nella scuola del piccolo per incontrare la famiglia, i docenti e i compagni di classe del piccolo Alessio Cipolla, proprio in questi giorni in cui la palestra dell’istituto è stata intitolata alla sua memoria. Un momento di grande commozione, altamente emotivo, un ricordo straziante per molti ma che non ha cancellato anche i momenti più belli, e la grande forza del piccolo Alessio: il continuo andirivieni dagli ospedali, infatti, non aveva minimamente intaccato il suo spirito, e il suo sorriso di sempre. Neanche dopo che aveva dovuto trascorrere il Natale all’ospedale Bambin Gesù di Roma per l’ennesima ricaduta. Un sorriso vero ed autentico, in grado di infondere forza, speranza e coraggio.