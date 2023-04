Terribile incidente sulla litoranea Ostia-Torvaianica, schianto auto moto: gravissimo 66enne

Terribile incidente ieri, domenica 23 aprile, intorno alle 12.45 sulla via Litoranea tra Ostia e Torvaianica. Un centauro, classe 1957, ha avuto la peggio dopo lo scontro con un’auto ed è stato trasportato in eliambulanza, in gravi condizioni, all’ospedale Sant’Eugenio di Roma, dove ora i medici stanno tentando il possibile per salvargli la vita.

Incidente sulla Litoranea tra Ostia e Torvaianica

L’incidente è avvenuto ieri, intorno alle 12.45, sulla litoranea. A scontrarsi, per cause ancora tutte da accertare, un’auto, una Chevrolet, e una Honda CBR. A bordo della vettura un uomo di 71 anni, che si è immediatamente fermato a prestare i primi soccorsi. In sella alla moto, invece, un 66enne, che ha avuto la peggio nello scontro ed è stato trasportato in condizioni gravi, dal personale sanitario del 118 intervenuti sul posto, all’ospedale Sant’Eugenio. Ora spetterà ai caschi bianchi del X Gruppo Mare fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica. La strada è stata chiusa per diverse ore, fino alle 17, per la pulizia.

Due incidenti mortali in poche ore

Due gli incidenti mortali in poche ore, entrambi sabato scorso. Il primo a Velletri, sulla via dei Laghi: è qui che un ciclista, Daniele Rigitano, ha perso il controllo della bici e per cause da accertare è caduto a terra. L’uomo, 42enne residente a Ladispoli, è stato trasportato d’urgenza, in eliambulanza, all’ospedale San Camillo, dove ieri mattina i medici si sono dovuti arrendere. Troppo gravi le ferite riportate, per lui non c’è stato nulla da fare.

E non c’è stato nulla da fare, purtroppo, neanche per Alessandro Massimi, militare dell’esercito che sabato sera ha perso la vita sulla Via Ardeatina a Roma, all’altezza del Divino Amore. In questo caso l’incidente sembrerebbe essere stato frontale e l’impatto non ha lasciato scampo alla vittima, che aveva 45 anni. Il sinistro è avvenuto intorno alle 19.30, in corrispondenza del km 11,100: a scontrarsi una Jeep e una Fiat Panda, proprio su quest’ultima auto viaggiava Alessandro Massimi, che è morto sul colpo.