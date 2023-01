Incidente sulla litoranea Ostia-Torvaianica: scontro tra furgone e auto

Un incidente dell’ultima ora, un botto assordante che ha fatto temere il peggio a quanti si trovavano lì in quel momento e che sono stati raggiunti dal rumore sordo, improvviso. Nonostante il fracasso, però, pare che nessuno sia rimasto ferito in modo grave, anche se le condizioni dei conducenti sono ancora tutte da accertare. L’impatto è avvenuto precisamente sulla litoranea Ostia-Torvaianica, in direzione Torvaianica.

Scontro auto-furgone nell’ultima ora sulla Ostia-Torvaianica

La carreggiata è ancora cosparsa di detriti e sono in corso propri in questi minuti le operazioni di rimozione degli stessi per evitare ulteriori ripercussioni sul traffico. Lo scontro è avvenuto tra due mezzi, senza che terzi siano stati coinvolti: si tratta nelle specifico di un’auto e di un furgone, il quale è stato fortemente danneggiato dall’impatto appena avvenuto. La dinamica dell’incidente è ancora tutta da stabilire, e soltanto i rilievi riusciranno a ricostruire l’esatta dinamica e le ragioni che hanno portato all’impatto, stabilendo di conseguenza le rispettive responsabilità. Per il momento, il tratto di strada è occupato dalle operazioni sul posto.

Litoranea Ostia-Torvainica, tremendo incidente tra due auto: una si ribalta, 4 feriti

Botto tremendo sulla litoranea

Chi si trovava sul posto, in quel momento, ha avuto paura. I testimoni in strada riferiscono di un botto ”fortissimo” che ha fatto temere sin da subito il peggio per i conducenti dei rispettivi mezzi coinvolti. Le testimonianze sono ancora frammentarie, ma pare che i passeggeri dei mezzi coinvolti non siano gravi, soltanto lievi ferite e contusioni. Dalla foto scattata dal nostro reporter, si evince chiaramente che non si è trattato di un scontro da poco: infatti i mezzi coinvolti si trovano girati in senso opposto, e i danni alla carrozzeria del furgone sono molto eloquenti. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi per accertarsi delle condizioni dei conducenti dei rispettivi mezzi. Al momento non ci sono ancora informazioni dettagliate sul loro stato di salute. Nel frattempo sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e per le consuete operazioni di supporto.