Lutto nel Frosinone calcio: è morto l’imprenditore Curzio Stirpe, aveva 71 anni

Lutto nel mondo del Frosinone calcio a seguito della morte di Curzio Stirpe, fratello del presidente del club giallazzurro Maurizio Stirpe. Grande tifoso proprio come suo padre Benito, la morte dell’ingegnere è avvenuta questa notte a seguito di un malore. L’uomo è spirato all’età di 71 anni. Lascia la moglie e tre figlie.

Chi era Curzio Stirpe

Presidente ed amministratore delegato di “impresa Benito Stirpe Costruzioni Generali Spa” e presidente di “Stirpe Finanziaria Immobiliare Srl”, l’uomo stava completando il secondo mandato come presidente della sezione progettazione Materiali e Impianti di Unindustria. Per la società aveva seguito in prima persona la costruzione dello stadio di calcio che porta il nome del padre e anche la scorsa domenica era in tribuna a seguire la partita di promozione per la serie A contro il Sudtirol. Presente in modo attivo in tutte le decisioni della società l’uomo era un grande tifoso ed è stato vicino alle sorti del Frosinone fino all’ultimo.

La famiglia

Una morte improvvisa la sua, avvenuta nella notte a seguito di un malore e che lascia un vuoto incolmabile in quanti lo conoscevano e gli volevano bene. Ore difficili e delicate per i familiari. L’uomo lascia sua moglie, la signora Lucia Ianni e le figlie Alessandra, Annalisa e Benedetta. Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza che in queste ore si stanno avvicendando e che testimoniano quanto l’uomo conosciuto e benvoluto da tutti.