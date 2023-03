Ivano Marescotti muore a 77 anni stroncato da una lunga malattia: lutto nel mondo del cinema

Ivano Marescotti ci lascia all’età di 77 anni, stroncato da una lunga malattia. L’attore e registra, molto amato ed apprezzato dal suo pubblico, durante la sua fortunata carriera aveva lavorato con altri grandi nomi dello spettacolo, del calibro di Checco Zalone, Roberto Benigni, Marco Risi, Daniele Luchetti, Carlo Mazzacurati, Ridley Scott, Anthony Minghella e Gabriele Muccino.

Addio a Marco Zavattini, sceneggiatore e grande firma della televisione italiana

Addio a Ivano Marescotti: aveva 77 anni

Ivano Marescotti ci ha lasciato nelle ultime ore, provocando un enorme dispiacere, oltre che sconforto, in tutto il mondo del cinema e dello spettacolo. L’attore era ricoverato, ricordiamo, da qualche giorno all’ospedale civile di Ravenna a causa di un brusco e repentino peggioramento delle sue condizioni fisiche. Era da qualche tempo, inoltre, schiacciato sotto il peso di una grave patologia che gli aveva provocato non pochi problemi. Un aggravamento della stessa, come anticipato, sarebbe stata la causa scatenante la sua morte.

L’esordio nel mondo dello spettacolo quasi per caso

Molto interessante, una sua recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, nel mese di febbraio dell’anno scorso, in cui ripercorreva i momenti cruciali della sua carriera, affermando essere iniziata per caso e con molto ritardo. Le sue parole furono: ”Non solo iniziata per caso, ma pure molto in ritardo! Finito il liceo artistico, mi ero iscritto alla facoltà di Architettura, poi vengo assunto come impiegato nell’ufficio di Urbanistica nel Comune di Ravenna, mi occupavo del piano regolatore, un lavoro che ho svolto fino all’età di 35 anni – raccontava – Nel 1981, un mio amico mi propone di sostituirlo in uno spettacolo e mi chiedo ancora perché avesse pensato proprio a me, dato che non avevo alcuna esperienza scenica. Senza arte, né parte, senza conoscere il mestiere dell’attore, ho deciso di licenziarmi e di accettare questa avventura che, all’inizio, si prospettava come una occasione unica in tutti i sensi. Abbandonavo il certo per l’incerto assoluto, non sapevo dove sarei finito e non potrei consigliare a nessuno di compiere una scelta del genere, così radicale”.

Chi era l’attore e regista Ivano Marescotti

Ivano Marescotti nasce a Villanova, un comune di Bagnacavallo, situato nella Bassa Romagna. Dopo gli studi, conseguito il diploma al liceo artistico Nervi-Severini di Ravenna, lavora per ben dieci anni all’ufficio urbanistica del comune di Ravenna, come dichiarato nell’intervista, finché non arriva la svolta inaspettata. Dopo aver pensato all’università, rinuncia anche a questa, e così intraprende l’attività teatrale quasi per caso. Tra i tanti colleghi, lavora anche con Leo de Berardinis, Mario Martone, Carlo Cecchi, Giampiero Solari, Giorgio Albertazzi, Marco Martinelli. L’esordio nel mondo del cinema risale al 1989, con una piccola parte nel film La cintura.