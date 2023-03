Addio a Carlo Macchitella, lo storico dirigente Rai e produttore: chi era, lavori, carriera

Roma. Nelle ultime ore è scomparso il rinomato produttore cinematografico Carlo Macchitella. Una morte improvvisa, inaspettata, avvenuta a Roma. Macchitella aveva 71 anni. L’ultimo saluto e i funerali si terranno nella giornata di domani, sabato 11 marzo 2023, alle ore 14.30, nei pressi del Tempietto Egizio del Cimitero Monumentale del Verano. L’annuncio ufficiale della sua scomparsa è stato dato proprio dalla società Mompracem.

Chi era Carlo Macchitella: biografia e carriera

Una carriera lunga e fortunata, non di certo per il caso, ma per le sue doti. Da docente di diritto costituzionale all’Università fino a diventare, per ben 30 anni, un dirigente in Rai, ricoprendo svariati ruoli. Grazie al suo lavoro e alle sue doti, Carlo Macchitella è riuscito a contribuire nel rilancio anche di Cinecittà e dell’Istituto Luce. Ecco le tappe più importanti della sua carriera.

Da professore a dirigente Rai

Carlo Macchitella è stato tante cose, soprattutto produttore cinematografico, produttore televisivo e saggista italiano. È lui uno degli ideatori e i fondatori di Rai Cinema e 01 Distribution. Ci lascia proprio nelle ultime ore, all’età di 71 anni. Era nato a Firenze, nell’anno 1952, e prima di tutto è stato nella sua vita un docente di Diritto costituzionale all’Università di Firenze. Solo successivamente, poi, è diventato dirigente in Rai, dove ha ricoperto diversi ruoli importanti e di rilievo.

La nomina di Presidente a 01 Distribution

Nel corso degli anni ’80 e ’90, poi, Carlo Macchitella è stato anche consigliere di amministrazione di Cinecittà e dell’Istituto Luce. Il suo contribuito si era rivelato fondamentale per il rilancio del gruppo cinematografico pubblico, e questo non solamente sotto il profilo organizzativo, ma anche produttivo ed editoriale. Sul finire dello scorso secolo, nel 1999, Macchitella viene nominato direttore generale di Rai Cinema e presidente di 01 Distribution, partecipando anche in questo caso attivamente alla sua ideazione e creazione. Poi, negli anni duemila, precisamente dal 2008, ha iniziato ad operare come produttore indipendente, fondando prima la società Madeleine che ha prodotto, tra gli altri, ”Ammore e malavita”, Manetti Bros. (Festival di Venezia del 2017 e vincitore del David di Donatello), ma non solo.

Le collaborazioni più famose

Grazie ad una fortunata collaborazione con i fratelli Manetti, a Pier Giorgio Bellocchio e alla società tedesca Beta, è stato poi il fondatore di Mompracem, che, tra i vari titoli, ha prodotto ”Tutte le mie notti” di Manfredi Lucibello, ”The end – L’inferno fuori” e ”Il mostro della cripta” di Daniele Misischia, oltre a tanti documentari di vario genere.

