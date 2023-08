Molestie a una ragazzina di 13 anni in Piazza, sessantenne rischia il linciaggio: portato via dai Carabinieri

Molestie sessuali in piazza, è successo a Caira – nel Comune di Cassino – 63enne rischia il linciaggio: fermato dai Carabinieri.

La tarda serata di ieri si trasforma in un dramma in Piazza. Nella Provincia di Cassino un 63enne rischia la propria incolumità a causa di un possibile linciaggio pubblico. L’uomo ha molestato una bambina di 13 anni. Ogni cosa avviene a Caira, frazione del Comune: era una serata come tante, con la brezza estiva che la faceva da padrone.

Molestie in Piazza: panico a Caira, fermato un 63enne

Poi è sopraggiunta la scelleratezza con l’uomo che avrebbe approfittato della piccola mettendo le mani dove non avrebbe dovuto: la situazione si inasprisce in pochissimo tempo, non appena altre bambine riferiscono l’accaduto ai genitori presenti in piazza. L’ira divampa fino all’arrivo dei Carabinieri che bloccano l’uomo e una volta portato in caserma lo spingono a deporre. La confessione arriva subito, ma resta l’amarezza del gesto e soprattutto il rischio di un’altra situazione spiacevole (per usare un eufemismo) in piazza.

Gli uomini presenti stavano per venire meno alla lucidità: il linciaggio era a un passo, soltanto il tempestivo intervento delle Forze dell’Ordine ha evitato uno scenario massacrante. Non che il trauma della piccola sia da meno, ma la cornice avrebbe potuto essere ben diversa e peggiore sul piano delle eventuali ripercussioni pubbliche. Conseguenze evitate bloccando il problema sul nascere.