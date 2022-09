Giallo a Cassino: ritrovato cadavere di una ragazza sulla Superstrada

Cassino. Una donna è stata trovata morta questa notte lungo la Superstrada, non molto lontano dall’ingresso dell’ospedale Santa Scolastica. Vani, purtroppo, i tentativi di soccorso. Sono attualmente in corso le verifiche da parte dei carabinieri per determinare la dinamica dell’accaduto.

Ritrovato nella notte un cadavere sulla Superstrada a Cassino

Secondo le prime informazioni la ragazza — l’identità della vittima non è al momento nota, sembrerebbe tuttavia trattarsi di una giovane — sarebbe stata visitata al Pronto Soccorso di Cassino ed in merito emergono pareri discordanti rispetto a quanto accaduto subito dopo. Infatti, al momento non è chiaro se la vittima abbia lasciato la struttura di propria, spontanea volontà oppure se sia scappata.

Le indagini

Nessuna pista di indagine è al momento esclusa, nemmeno quella che la donna possa esser stata investita da un pirata della strada. Tuttavia, come anticipato, al momento sono in corso da parte dei Carabinieri tutti gli accertamenti del caso, così da far luce sui contorni di una vicenda che al momento appare decisamente poco chiara.