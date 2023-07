Tragedia sulla Roma-Napoli: uomo travolto e ucciso da un treno

Un uomo è stato travolto ed ucciso dal treno in corsa nella notte a cavallo tra sabato e domenica. I fatti si sono verificati tra Cassino e Villa Santa Lucia, in località Ponte a Cavallo. Per la vittima, un ragazzo di circa 30 anni, non c’è stato purtroppo nulla da fare. Giunto sul posto il personale sanitario non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

L’uomo investito ed ucciso da un treno in corsa nella notte

Un violento impatto quella verificatosi nella notte e che non gli ha lasciato scampo. La vittima, come anticipato, ha all’incirca una trentina d’anni ma attualmente non sono noti i dettagli sulla sua identità, rispetto alla quale c’è il massimo riserbo. Tuttavia, stando alle prime indiscrezioni, la vittima potrebbe essere residente sul territorio. Tempestivo l’intervento del 118 che, tuttavia, n0n ha potuto far nulla per salvare ed evitare, dunque, il più triste degli epiloghi. Sul posto presenti anche gli uomini della Polfer per tutti i necessari accertamenti e i vigili del fuoco del distaccamento di Cassino. Attualmente, sono diversi i punti da chiarire sulla vicenda. Uno di questi riguarda ad esempio il fatto che possa essersi trattato di un incidente oppure di un gesto volontario.

La viabilità

A seguito dei fatti, le ripercussioni alla viabilità e al traffico ferroviario non si sono fatti attendere. Diversi, infatti, i disagi al traffico registratisi lungo la linea ferroviaria Roma – Cassino. Disagi che si sono regolarizzati solamente questa mattina.

Il cadavere ritrovato sui binari

Solo pochi giorni fa e precisamente lo scorso 27 giugno, un altro macabro episodio si è verificato lungo la linee ferroviaria. Stavolta però il tratto interessato era quello della stazione di Campoleone,tra Aprilia e Pomezia, sulla linea Roma -Formia. Ritrovato il cadavere di un uomo sui binari. Una vicenda i cui contorni sono apparsi subito poco chiari, in quanto, l’uomo in questione si trovava all’interno del convoglio ed è poi sbalzato dal finestrino. La salma dell’uomo è poi stata affidata all’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti.