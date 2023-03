Morto l’avvocato Elio Rossi. trovato morto nella sua abitazione: si pensa a un malore. Molto conosciuto nel territorio del frusinate, il legale è stato trovato morto nella sua abitazione nel Comune di Sant’Andrea sul Garigliano, a mezz’ora di macchina dal territorio di Cassino. La notizia ha lasciato senza parole tutta la zona cassinese, soprattutto nelle persone che conoscevano il noto avvocato e soprattutto quei colleghi che da anni professavano la professione con lui.

Morto l’avvocato Elio Rossi a Cassino

Il decesso dell’uomo è arrivato all’improvviso. Come ipotizzato dalle autorità che sono intervenute per ritirare la salma, è ipotizzabile come ci sia stato un malore alla base della morte dell’uomo. I funerali si terranno già nella giornata di domani, con i cittadini di Cassino, Frosinone e Sant’Andrea sul Garigliano pronti a dargli l’ultimo saluto. Anche sulle pagine social, sono centinaia i messaggi di cordoglio arrivati da amici e colleghi, che ne ricordano nell’avvocato Rossi un uomo buono e gentile in vita.

Secondo delle prime ricostruzioni, questa mattina sarebbe sopraggiunto il malore al noto legale. Probabilmente impegnato per prepararsi e andare al proprio studio legale, sarebbe stato stroncato da un malore che non gli avrebbe lasciato nessuno scampo. Una notizia che da subito ha scosso tutta la zona e in particolare il Palazzo di Giustizia di Cassino, dove l’avvocato Elio Rossi era visto come un professionista esemplare e persona di grande caratura morale.

L’avvocato Giancarlo Corsetti ne ricorda: “È andato via. L’avvocato Elio Rossi, per tutti noi colleghi “solo” Elio, è andato via sul far dell’alba, mentre il nostro piccolo mondo taceva. E così gli avvocati, e chi lo ha conosciuto, hanno taciuto a lungo stamattina, quando è giunta la notizia. E tacciono ancora, per rispetto. Il giorno che comincia, il silenzio commosso e poi la luce lasciata a noi dalla sua persona: lui se n’è andato, ma quella luce resterà . È così difficile, a volte, entrare anche solo nel raggio dell’affetto e della benevolenza di qualcuno. Elio ci è riuscito con tutti, sapendo stare in un mondo complicato come quello dell’avvocatura in una maniera davvero autentica: la sua. Mai una volta l’avvocato Elio Rossi deviò da un comportamento meno che corretto nel trattare con tutte le persone che ha incontrato. Leale, sorridente, appassionato: i miei giorni, e forse neppure i vostri, non sono stati tappezzati di tanti uomini come lui. Ciao Elio, sali in Cielo con la stessa serenità con cui hai vissuto la tua vita. Giancarlo”.