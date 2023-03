Cisterna piange Francesco Mansutti, morto a soli 26anni: domani i funerali

Francesco Mansutti è morto a seguito di un incidente sul lavoro. Una giovane vita spezzata la sua, ricca di sogni, speranze e cose da fare, andate in frantumi in una manciata di momenti. Il sinistro che lo ha visto protagonista si è verificato ieri mattina a Cisterna di Latina mentre era a lavoro nell’azienda di famiglia. Benvoluto e conosciuto in città, la morte del 26enne lascia un vuoto incolmabile in quanti lo conoscevano e gli volevano bene. Oggi la camera ardente, mentre l’ultimo saluto a Francesco si terrà domani.

Incidente sul lavoro a Cisterna di Latina: la vittima è il 26enne Francesco Mansutti

Francesco Mansutti muore a 26 anni mentre era a lavoro nell’azienda di famiglia

Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi per il giovane Francesco non c’è stato, purtroppo, nulla da fare. Al momento dei fatti il 26enne si trovava nell’azienda di famiglia, sull’Appia, e stava lavorando nel cortile dello stabilimento. Improvvisamente, è stato investito ed ucciso da un mezzo aziendale, un trattore, che stava facendo in manovra. Tuttavia, l’esatta dinamica del terribile sinistro è al vaglio degli investigatori. Effettuata questa mattina l’autopsia, proseguono le indagini da parte delle forze dell’ordine. Al momento, invece, è indagato per omicidio colposo l’operaio che era alla guida del mezzo che ha investito il ragazzo.

I messaggi di cordoglio

Una giovane vita spezzata quella di Francesco che è spirato a soli 26 anni. Una vita ricca di cose da fare, di sogni, di speranze che adesso si sono bruscamente spezzate, lasciando il posto ad un indescrivibile dolore e sgomento. Francesco Mansutti era molto conosciuto e benvoluto in città. Figlio di un noto imprenditore locale e nipote di un altrettanto conosciuto avvocato ed ex sindaco del capoluogo pontino, il 26enne amava il basket e frequentava la Luiss di Roma. Numerosi i messaggi di cordoglio che in queste ore si stanno avvicendando sui social da parte di coloro che lo conoscevano e gli volevano bene.

La camera ardente e i funerali

L’ultimo saluto al brillante Francesco Mansutti è previsto per domani, 18 marzo, alle ore 15 nella chiesa di Santa Maria Assunta in cielo a Cisterna di Latina. Invece, a partire dal pomeriggio di oggi è stata aperta la camera ardente presso la ditta lungo la via Appia dove si è consumata la tragedia che gli è costata la vita.