Precipita nel vano ascensore e muore: addio al 58enne Pasquale Iannattone

E’ Pasquale Iannattone la vittima del drammatico incidente sul lavoro avvenuto ieri a Cassino. L’uomo aveva 58 anni. Sul caso indagano i Carabinieri.

Ancora un morto sul lavoro. E’ successo ieri nella tarda mattinata a Cassino, all’interno di una ditta nella zona centrale della città. Come vi abbiamo raccontato ieri, l’uomo, per cause in fase di accertamento, è precipitato nel vano di un ascensore che verrebbe utilizzato per spostare i mobili all’interno dell’azienda.

Il 58enne avrebbe sbattuto la testa: una caduta – e un impatto – che si sono rivelati fatali. Malgrado i soccorsi infatti per lui non c’è stato nulla da fare.

Morto sul lavoro a Cassino: indagano i Carabinieri

La tragedia si è consumata in uno stabile situato in Via degli Abruzzi nella giornata di ieri, martedì 12 dicembre 2023. L’intera area è stata transennata per consentire le operazioni di soccorso, rivelatesi purtroppo vane, e le successive indagini degli investigatori. Ad effettuare i rilievi e a raccogliere le testimonianze dei presenti i Militari dell’Arma dei Carabinieri: adesso si cerca di capire se siano state rispettate le condizioni di sicurezza e capire cosa sia successo realmente. La dinamica esatta dell’incidente resta infatti ancora da appurare.

Il cordoglio

In queste ore l’Amministrazione Comunale e il Sindaco del Comune di Sant’Andrea del Garigliano in Provincia di Frosinone, zona di cui evidentemente era originario l’uomo, hanno postato un messaggio di cordoglio sui social. “Siamo vicini alla famiglia Iannattone per la prematura perdita del caro Pasquale”, si legge. La vittima, da quanto si apprende, si era trasferita a Cassino e viveva non distante dal luogo di lavoro. Dove, purtroppo, ha perso la vita.