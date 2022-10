Frosinone, si toglie il freno alla macchina: feriti due bambini, uno è grave

Nel Comune di Pofi, in provincia di Frosinone, ore d’ansia per due bambini. Una macchina in sosta avrebbe perso il freno a mano, andandosi a scontrare contro un muro. Nell’impatto, sarebbero rimasti feriti i due piccoli, che erano a bordo della vettura.

Nell’incidente di Frosinone, un bambino grave

Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente. Sappiamo che a piazza Giorgi Almirante, centro storico del Comune di Pofi, era posteggiata un’automobile con a bordo due bambini. L’auto si sarebbe vista togliere il freno a mano, in una dinamica ancora da chiarire. La vettura, una volta in movimento, si sarebbe andata a schiantare contro un muro poco lontano, coinvolgendo nel forte impatto anche i bimbi, rimasti feriti nell’episodio.

Ad avere la peggio nella faccenda, il bambino di due anni. Il bimbo sarebbe trasportato d’urgenza al “Bambino Gesù” con l’elicottero, in codice rosso. Sulla dinamica dell’incidente, stanno indagando i Carabinieri di Frosinone.