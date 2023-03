Omicidio Willy Duarte, spunta un nuovo testimone: “Gabriele Bianchi non ha ucciso’

Il processo d’Appello per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte doveva prendere il via oggi, 28 marzo 2023, ma è stato rinviato al prossimo 27 aprile. Un rinvio che non sembra essere casuale, perché alla base ci sarebbe un nuovo testimone il quale sostiene che a uccidere il 21enne di Colleferro, nella notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020, non sarebbe stato Gabriele Bianchi.

In primo grado condannati i 4 ragazzi ritenuti coinvolti nell’omicidio

Eppure, nel processo di primo grado, Gabriele e Marco Bianchi sono stati condannati all’ergastolo, mentre Mario Belleggia e Francesco Pincarelli sono stati condannati a ventuno e ventitré anni di carcere con l’accusa di concorso in omicidio. I magistrati hanno anche disposto una provvisionale di 200mila euro per i genitori di Willy e di 150 per la sorella del giovane di Colleferro barbaramente ucciso.

Secondo i giudici del tribunale di Frosinone che si sono pronunciati con una sentenza di primo grado, riuniti in Corte d’Assise, Marco e Gabriele, esperti di arti marziali, avrebbero massacrato di botte il 21enne consapevoli di poter uccidere. Una conclusione alla quale sarebbero arrivati sulla base delle prove a carico presentate dalla pubblica accusa che aveva chiesto per i due fratelli Bianchi la condanna all’ergastolo e per gli altri due la condanna a 24 anno di reclusione. Ma il nuovo testimone potrebbe cambiare la posizione della magistratura.

Cosa accadde nella notte tra il 5 e il 6 settembre di tre anni fa

Fa ancora eco a distanza di tre anni quello che accadde in quella maledetta notte in cui il 21enne, intervenuto per difendere un amico, è stato massacrato di botte. Sin dalle battute iniziali il collegio difensivo dei fratelli Bianchi ha sostenuto l’inattendibilità delle testimonianze rese dai presenti che avrebbero raccontato quanto presumono di aver visto, considerando che erano probabilmente tutti sotto l’effetto di sostanze alcoliche. Bisognerà aspettare il pronunciamento dei giudici di secondo grado del Tribunale di Frosinone sulla vicenda, processo che prenderà il via tra un mese, precisamente il 27 aprile 2023.