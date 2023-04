Ragazza disabile compie il compleanno, i compagni di classe rinunciano alla gita per presenziare alla sua festa

Ancora una volta, i ragazzi delle scuole danno una grande prova di solidarietà all’Italia. È la storia di un gruppo di ragazzi che frequenta la sta classe dentro una scuola italiana, che ha rinunciato a una gita scolastica per presenziare alla festa di compleanno di una loro compagna disabile. I ragazzi hanno pubblicamente fatto sapere su Repubblica Roma: “Per la sua festa non resterà senza i suoi amici. O partiamo tutti o nessuno”. Entusiasmo nella Preside della scuola, che già pensa di premiare i ragazzi per il bellissimo gesto.

I compagni rinunciano alla gita per il compleanno dell’amica disabile

Non importa se si sarebbe rivelata come la prima gita post pandemia. I ragazzi hanno deciso subito cosa fare quel giorno: presenziare al compleanno di una loro amica. Tutti dovevano andare in gita, ma per problemi tecnici legati al viaggio, l’uscita scolastica è stata posticipata in una data dove coincideva con il compleanno della loro compagna di classe. Se la giovane, con disabilità, aveva paura che nessuno si presentasse alla sua festa, alla fine si è dovuta ricredere: tutti i ragazzi nel giro di pochi secondi hanno comunicato come avrebbero rinunciato alla gita scolastica, pur di poter essere liberi di andare al compleanno della ragazza.

Un gesto che ha mostrato grande responsabilità, soprattutto agli occhi della scuola. Nonostante la struttura organizzasse il viaggio di studio, la stessa Preside ha definito il gesto “encomiabile”. Tutto ciò è successo nella IV Sezione C del liceo Scientifico Michelangelo Buonarroti di Pontecorvo, in provincia di Frosinone. Per i ragazzi, infatti, era prevista una sorta di “campo scuola” di cinque giorni nel territorio della Sicilia. Una gita che, per quanto affascinante, ha declinato senza problemi, mostrando come l’amicizia è la più importante cosa di questo mondo. Magari, anche più del mare siciliano e la visione dell’Etna.