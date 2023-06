Terremoto oggi a Posta Fibreno: scossa di magnitudo 3.2

Si è avvertita in modo molto nitido la scossa di terremoto verificatasi quest’oggi in provincia di Frosinone. Di magnitudo 3.2, l’epicentro è a Posta Fibreno. Avvenuta intorno alle 12.27, fortunatamente- almeno per ora – non si sono registrati danni o feriti anche se le chiamate ai vigili del fuoco sono state tante, così come la paura.

Scossa di terremoto oggi in provincia di Frosinone

Secondo i dati dell’istituto nazionale di geofisica e Vulcanologia l’intensità della scossa è di 3.2 gradi della scala Richter. L’epicentro – come anticipato – è nel territorio del comune di Posta Fibreno, in direzione Campoli Appennino nella Valle di Comino. Fortunatamente, al momento, non si lamentano danni o feriti. Tuttavia, ai centralini dei vigili del fuoco sono arrivate diverse chiamate per segnalare l’episodio. Ecco cosa ha detto in merito il sindaco, Adamo Pantano: “Abbiamo avvertito in maniera molto chiara la scossa. In paese c’è molta preoccupazione, considerati i precedenti, per ora non abbiamo segnalazioni di danni”. I precedenti