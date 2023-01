Terribile frontale tra auto: ferita una donna incinta, è grave

Non si ferma, purtroppo, la scia di sangue sulle strade. Ieri nel tardo pomeriggio un terribile incidente ha visto coinvolte due auto. Le vetture si sono schiantate e, a seguito dell’impatto, una donna incita è rimasta ferita in modo grave. Il sinistro si è verificato in provincia di Frosinone, lungo la strada provinciale per Casamari, nel territorio di Monte San Giovanni Campano. Le condizioni della donna, che è stata poi trasportata all’ospedale Spaziani, sono serie e la sua prognosi resta riservata.

Il terribile incidente tra auto

Secondo quanto si apprende, a scontrarsi sono state una Toyota sulla quale viaggiava la donna incinta ed una Volkswagen, il cui conducente è rimasto ferito ma non è grave anche se in stato di shock per l’accaduto. Al momento la dinamica del sinistro non è chiara ma, come da prassi, i conducenti delle vetture verranno sottoposti agli esami per verificare la presenza di droghe o alcol nel sangue, elementi quest’ultimi che potrebbero rivelarsi preziosi per il proseguo delle indagini.

Le indagini e le condizioni della donna

Sul posto per tutti gli accertanti sono giunti i carabinieri della compagnia di Sora, tutt’ora al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro. Destano preoccupazione le condizioni della donna incinta. Nel momento in cui il personale del 118 è arrivato sul luogo dell’incidente, le condizioni della donna sono apparse subito serie, facendo temere anche per la vita del piccolo che porta in grembo. Condotta in ospedale, non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita e al momento la sua prognosi resta riservata.