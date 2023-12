Tragedia a Roccasecca, bimba muore nel sonno

Tragedia ieri a Roccasecca, Frosinone, una bimba di 5 anni è morta nel sonno. A fare la terribile scoperta la mamma che l’aveva raggiunta nella sua cameretta per svegliarla, voleva si preparasse per andare all’asilo. Purtroppo la donna ha dovuto constatare che la sua piccina non respirava e ha immediatamente allertato i soccorsi.

L’intervento dei sanitari del 118 non ha potuto salvare la bimba

Anche l’intervento dei sanitari del 118, però, non hanno potuto nulla per salvare la vita della piccola. Secondo le prime indiscrezioni la bambina aveva patologie sin dalla nascita. Sul corpicino della piccina, su disposizione del magistrato di turno, verrà effettuato esame autoptico per stabilire quali siano state le cause del decesso. A indagare sono i Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo.

Choc e sgomento nel paese

La notizia ha presto fatto il giro del paese lasciando i cittadini sgomenti. Tanti i messaggi di cordoglio anche sui social. “Per noi non sei morta – scrive Brigata Roccasecca 07 -, sei solo stata rapita dagli angioletti per giocare in Paradiso. Un dolore grandissimo, è stato bellissimo conoscerti, non vederti più è bruttissimo. Il Signore ti ha voluto con lui. Oggi brilla una nuova stella e illumina la vita sulla Terra”. E qualcun altro ha scritto: “In certi momenti bisognerebbe trovare le parole giuste. Mi domando, ci potranno mai essere parole giuste per giustificare ai genitori la morte di una figlia che solo pochi giorni fa aveva compiuto 5 anni?”