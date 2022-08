‘Beccati’ mentre piantano ombrelloni sulla spiaggia libera: nei guai 3 persone

Intensificati i controlli da parte delle forze dell’ordine in vista del Ferragosto, così da garantire il rispetto delle norme e la pubblica sicurezza. A seguito delle operazioni, le irregolarità riscontrate dai militari non sono purtroppo mancate.

Leggi anche: Gaeta: lo stabilimento chiede il “pedaggio” per raggiungere la spiaggia libera, i bagnanti chiamano la Finanza

Piantano ombrelloni senza autorizzazione: i controlli dei militari

In particolare, i Carabinieri della Motovedetta CC816 — a seguito di specifici servizi finalizzati al controllo in materia di polizia marittima — hanno denunciato in stato di libertà tre persone perché, quali titolari di attività di noleggio di attrezzatura da spiaggia, sono stati sorpresi mentre installavano gli ombrelloni senza alcuna richiesta da parte di utenti in tratti di spiaggia libera presso l’arenile di Sant’Agostino a Gaeta.

Il sequestro e le altre sanzioni

Sono stati, pertanto, sottoposti a sequestro e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Cassino numerosi ombrelloni, lettini e porta ombrelloni. Nella medesima circostanza inoltre sono state comminate sanzioni amministrative a carico di due persone sorprese a praticare attività di pesca sebbene sprovvisti della previste autorizzazione.