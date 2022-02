Entra nell’ufficio Immigrazione con la certificazione di un altro: ora è nei guai

Guidonia. Non è stato il primo, né sarà l’ultimo: questo almeno fin quando la certificazione verde rimarrà in vigore. Era entrato nell’ufficio Immigrazione, ma quando gli hanno chiesto di esibire la certificazione verde ha mostrato il Pass di un altro. E’ accaduto il 7 febbraio scorso, a Guidonia, quando un cittadino del Bangladesh venticinquenne H.M.M., in possesso di regolare permesso di soggiorno, è stato trattenuto per il reato di sostituzione di persona, punito dall’art. 494 c.p.

Sostituzione di persona a Guidonia

Il giovane si trovava all’ingresso del Posto di Polizia per accedere all’Ufficio Immigrazione ma, al momento del controllo del greenpass, ha esibito agli Agenti addetti alla vigilanza la certificazione verde di un altro cittadino straniero, suo connazionale. Il Green Pass era salvato sul proprio smartphone. Il dispositivo è stato debitamente sottoposto a sequestro dagli operanti poiché strumentale alla condotta illecita rilevata.