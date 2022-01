Guidonia, arrestata coppia di spacciatori: avevano 30 kg di droga in casa

Avevano in casa 30 kg di droga, già divisi in panetti e chiaramente destinati al mercato dello spaccio. Per tale motivo gli agenti della polizia di Tivoli hanno tratto in arresto una coppia di trentenni, entrambi incensurati, poiché indagati per possesso di sostanza stupefacente. Il fatto è accaduto la sera del 18 gennaio 2022 nel comune di Guidonia Montecelio.

Leggi anche: “Papà è morto, non ce la faccio più”: 22enne tenta il suicidio a Cisterna di Latina

Droga a Guidonia, arrestata coppia di spacciatori

Era la serata del 18 gennaio 2022 e gli agenti del Commissariato della polizia di stato di Tivoli stavano effettuando i regolari controlli di prevenzione e repressione al traffico di stupefacenti. E’ stato allora che hanno tratto in arresto, sorpresi in flagranza di reato, un trentunenne, S.D., e la compagna trentaquattrenne, B.I., entrambi incensurati e che godevano del reddito di cittadinanza. I due sono stati arrestati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nella casa della coppia sono stati rinvenuti 30 kg di hashish, divisi in 300 panetti e stoccati dentro due borsoni, che si trovavano nascosti nella camera da letto. Presente anche il materiale per il taglio e il confezionamento oltre a due cellulari usati per l’attività illecita. Il quantitativo di droga, pari a 358.630 dosi singole medie di tetraidrocannabinolo avrebbe consentito ricavi per circa 300.000 euro, considerato il prezzo medio al dettaglio.

(Foto di repertorio)