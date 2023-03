Guidonia, accoltellato 35enne: aggredito e lasciato in una pozza di sangue

Lo hanno accerchiato, poi, nel culmine dell’aggressione, lo hanno accoltellato, lasciandolo in una pozza di sangue. È successo nella tarda serata di ieri, 11 marzo, poco prima delle ore 21:00, a Guidonia Montecelio, in località Pichini.

Ad accorgersi di quanto accaduto alcuni passanti, che hanno dato l’allarme e chiamato il NUE 112. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia, che hanno trovato un giovane di 35 anni, italiano, a terra, ferito a una spalla.

35enne accoltellato a Guidonia

Gli agenti hanno richiesto l’intervento dei sanitari del 118 e il 35enne è stato portato in codice rosso all’ospedale S. Andrea di Roma. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile di Roma. Da una prima ricostruzione l’uomo è stato aggredito da più persone, poi fuggite senza lasciare tracce. Dovrà essere adesso la vittima dell’aggressione a fornire la propria testimonianza e dare un supporto agli investigatori per capire chi possano essere stati gli autori dell’accoltellamento.