Roma, vuole la droga e accoltella il padre per i soldi: il dramma nel quartiere Prati

Roma. Una mattinata tremenda in quel di Prati. Una ferramenta del posto è stata il teatro di un feroce accoltellamento da parte di un ragazzo nei confronti del padre, il quale pare abbia perso molto sangue, nonostante la ferita non sia risultata grave. Di mezzo, probabilmente, droga e problemi psichiatrici da pare dell’aggressore.

Sono le 10.00 del mattino della giornata di ieri, sabato 25 febbraio 2023. Una mattinata calma nel quartiere Prati, come di solito accade nel fine settimana: il traffico rallenta, le strade sono meno intasate, le persone hanno un ritmo diverso. C’è chi compra il giornale, c’è chi si concede una colazione lunga. Ma c’è anche chi decide di portarsi avanti qualche lavoro, in vista della prossima settimana, come una ferramenta del posto, abbastanza conosciuta nel quartiere, che si trova precisamente in Via Santa Maura. Al suo interno vi lavoro un uomo, 62 anni, intento delle sua solite mansioni. Qualcosa però è destinato a sconvolgere la sua placida mattinata, qualcosa di molto vicino a lui: suo figlio.

I soldi per comprare la droga

Il ragazzo voleva i soldi a tutti i costi, e per questo ha accoltellato il padre senza pensarci troppo, o almeno così raccontano le prime ricostruzioni sulle cause che avrebbero portato all’aggressione, ma per il momento è ancora tutto da appurare. Il ragazzo, dopo il fermo, è risultato essere gravemente affetto da problemi psichiatrici che, probabilmente, uniti a questioni di droga – come ipotizzano gli investigatori – avrebbero innescato la violenza. Forse i soldi servivano proprio per comprasi l’ennesima dose, e forse il padre consapevole glieli aveva negati. Ad ogni modo, l’aggressione è avvenuta per mezzo di un coltello, all’improvviso e cogliendo di sorpresa l’uomo che forse non si aspettava una reazione del genere.

Il fermo degli agenti: gravi problemi psicologici

Il figlio, 33 anni, poi è stato fermato dagli agenti ancora con le mani sporche di sangue, mentre il 62enne lo hanno trasportato al Policlinico Gemelli, dopo che si era accasciato a terra dal dolore. Pare abbia perso molto sangue, nonostante la superficialità del ferimento. Per quanto riguarda il ragazzo, invece, non è detto che venga arrestato dal momento che risulta affetto da gravi problemi psicologici che potrebbero essere ostativi all’arresto. Deciderà il magistrato di turno, per ora si trova al Santo Spirito per accertamenti.