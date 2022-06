Guidonia, terribile incendio nel deposito di camion: esplosioni e colonna di fumo nero

Un grosso incendio è scoppiato nella serata di oggi, 30 giugno, in un deposito di camion a Guidonia Montecelio, in via Lago dei Tartari. Il rogo è divampato attorno alle ore 20:20. Una densa colonna di fumo nero si è levata in cielo ed è visibile fino a Roma.

Esplosioni sono state sentite dai cittadini. Probabilmente si trattava degli pneumatici che, a causa del forte calore, sono esplosi. Sul posto per primi sono accorsi i “Volontari Valle Aniene Associati”, che hanno sede proprio in quell’area.

Oltre alla Protezione Civile, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. L’incendio è ancora in fase di spegnimento.

(foto da Facebook)