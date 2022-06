Spaventoso incendio in un appartamento a Roma: 70enne muore carbonizzata

Roma. Uno spaventoso incendio è avvenuto questa notte all’interno di un appartamento, letteralmente divorato dalle fiamme. Purtroppo nel rogo ha perso la vita una donna, le fiamme

Incendio in un appartamento: la dinamica

I fatti sono avvenuti ieri notte quando intorno alle 23:25, quando la Sala Operativa del Comando VV.F. di Roma ha inviato due squadre, un’autoscala, un’autobotte, il Carro Teli e il TA/6 in Via Angelo Sismonda 13 per un incendio all’interno di un appartamento.

Quest’ultimo si trovava al settimo piano di un palazzo. Le fiamme sono divampate all’interno della camera da letto, mentre il corpo senza vita della donna — di circa 70 anni — è stato rinvenuto nella stanza adiacente.

Interdetto per danni da fumo l’intero appartamento, non ci sono stati danni alla struttura.

Su, posto il funzionario di guardia, Capo Turno VVF e 118.