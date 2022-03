Installava software per accedere alle transazioni dei clienti: truffe per 700.000 euro

Guidonia. Prima aveva ottenuto i contatti e le informazioni necessarie sul conto dei suoi obiettivi, poi avveniva il contatto per stabilire la fiducia. Soltanto alla fine, riusciva ad installare sui loro dispositivi e piattaforme dei software per poter sottrarre loro i codici d’accesso alle transazioni. In questo modo aveva racimolato un vero e proprio capitale e depredato completamente gli altri utenti.

Il truffatore: un cittadino di Vienna 34enne

Dopo lunghe e faticose indagini, nella giornata di martedì 22 marzo a Guidonia Montecelio gli investigatori hanno concretizzato un Mandato di Arresto Europeo (M.A.E.) a scapito di un cittadino di Vienna, di 34 anni, e ritenuto responsabile di frode informatica.

Leggi anche: Guidonia, vandalizzata scuola media Montelucci: lezioni posticipate

Truffe per migliaia di euro in Germania

L’uomo in questione è fortemente sospettato di aver portato a termine, tra i mesi di marzo e luglio 2021, una serie di transazioni di bitcoin impiegando dei codici segreti per l’accesso ai portafogli di diversi utenti. Le sue vittime sono tutte residenti in Germania. L’uomo era riuscito ad ottenere i loro contatti, stabilire un certo grado di fiducia e, infine, ad installare specifiche applicazioni software per sottrarre loro i codici di accesso al portafogli. Le perdite economiche per coloro che sono stati raggirati dall’uomo sono notevoli: tra i 50.000 e i 700 mila euro.