Terribile incidente a Guidonia: la vittima è il 20enne Simone Porrini

Si chiamava Simone Porrini il ragazzo di appena 20 anni che questa notte, intorno all’una e trenta, è morto in un terribile incidente stradale a Guidonia, in via Fratelli Gualandi. Prima il violento impatto, poi la corsa disperata in ospedale e la morte sopraggiunta poco dopo perché troppo gravi le lesioni riportate.

Muore a Guidonia, la vittima è Simone Porrini

Simone Porrini, che avrebbe compiuto tra qualche settimana 21 anni, si trovava a bordo della sua Toyota Aygo quando, per cause da accertare, ha perso il controllo dell’auto, che si è ribaltata, e ha terminato la sua corsa contro una cabina elettrice dell’Acea. I vigili del fuoco lo hanno estratto dalle lamiere, il personale sanitario del 118 lo ha portato in ospedale, al Policlinico Umberto I della Capitale, dove poco dopo è deceduto. Un’altra giovane vita spezzata, l’ennesimo incidente con il peggiore degli epiloghi.

Il ricordo

Simone Porrini, che viveva a Setteville di Guidonia, amava il calcio, giocava sui campi da quando era piccolo. E sono strazianti le parole che la squadra ASD Setteville Case Rosse Calcio gli ha dedicato: “La società ASD Setteville Caserosse, il Presidente e tutti i soci, si uniscono al dolore per la perdita di Simone Porrini Simone ha mosso i primi passi con la nostra società, dalla scuola calcio fino alla Juniores, vincendo i campionati di categoria nei Giovanissimi, Allievi e Juniores provinciali. Siamo vicini alla famiglia e porgiamo le nostre più sentite condoglianze”.

