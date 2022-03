Terribile incidente alle porte di Roma: sbanda e si schianta contro un muro, morto 20enne

Non si ferma la scia degli incidenti mortali nella Capitale e in provincia. Centauri, giovani automobilisti, come nel caso del ragazzo che questa notte, intorno all’una e trenta, ha perso la vita a bordo della sua Toyota Aygo.

Terribile incidente a Guidonia

Il 20enne stava percorrendo via Fratelli Gualandi, a Guidonia quando, per cause da accertare, ha perso il controllo dell’auto, che si è ribaltata. Poi ha finito la sua corsa contro un muro al margine della strada, a quanto pare si è schiantato contro una cabina dell’Acea.

La corsa disperata in ospedale

Il ragazzo è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco ed è stato trasportato in condizioni gravissime al Policlinico Umberto I di Roma: qui, pochi minuti dopo è morto perché troppo gravi le ferite riportate nel violento impatto. Non sembrerebbero esserci altri veicoli coinvolti e la salma è stata restituita, da parte dell’Autorità Giudiziaria, alla famiglia. Sul posto per tutti i rilievi del caso i Carabinieri della Stazione di Tivoli Terme.