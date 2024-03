Rinvenuto un deposito di auto cannibalizzate: 40enne accusato di riciclaggio

Nel corso di un controllo del territorio i Carabinieri della tenenza di Guidonia Montecelio si sono imbattuti in un deposito di parti di auto. Un ritrovamento che ha portato ad accertare che affittuario di quel terreno era un 40enne egiziano e per lui è scattata la denuncia per il reato di riciclaggio.

Motori e parti di carrozzerie rinvenute in un terreno

Le attività di monitoraggio delle zone di competenza sono costanti da parte degli uomini dell’Arma che, durante una articolata attività di controllo del territorio volta al contrasto dei furti di autoveicoli, hanno rinvenuto all’interno di un terreno ubicato in via Trento località Villalba, un vero e proprio deposito a cielo aperto di numerosissime parti di auto, in particolare diversi motori e parti di carrozzeria.

In due autoarticolati c’erano altri pezzi di veicoli

I militari hanno inoltre controllato due autoarticolati che erano parcheggiati nel terreno, scoprendo che all’interno erano stati occultati ulteriori pezzi di veicoli “cannibalizzati”. All’attività ha collaborato anche personale del Nucleo Carabinieri forestale di Guidonia e della Polizia Locale di Guidonia.

Il 40enne affittuario del terreno è accusato di riciclaggio

Sono in corso ulteriori indagini da parte delle forze dell’ordine tese a verificare la proprietà di quanto ritrovato per la restituzione ai legittimi proprietari, mentre il 40enne egiziano che aveva preso in affitto il terreno dovrà rispondere del reato di riciclaggio davanti alla magistratura di Tivoli.