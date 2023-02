Lanciano una zucca e sfonda il parabrezza di un’auto in corsa, caccia al responsabile

Dopo i sassi dai cavalcavia, nel 2023 si è passati alle zucche dal balconi. E’ la storia di una coppia che circolava a Guidonia, con la loro macchina in corsa che è stata colpita da una zucca proveniente dall’alto. L’impatto, considerato anche l’elevato peso del frutto, è stato tremendo, tanto da mandare in frantumi il lunotto della macchina e far rischiare la vita alle persone dentro il mezzo. Una situazione che ha lasciato nello shock i proprietari della vettura.

La zucca killer lanciata dal balcone

Le dinamiche dell’insano gesto dovranno essere vagliate dagli inquirenti, ma è ipotizzabile come la grossa zucca sia volata da un balcone presente sulla strada in cui viaggiava la coppia. Il guidatore racconta: “Viaggiavo con mia moglie, quando ho sentito un forte botto e il lunotto distrutto. Scendo dal veicolo e trovo una pessima sorpresa: i resti di una zucca, che probabilmente urtando la mia macchina, si era aperta”.

Come racconta l’uomo, “la zucca sfondando il parabrezza, ha rischiato di colpirci e soprattutto farci perdere la vita. Passando con la macchina, qualcuno ha lanciato una zucca grande spaccando il vetro, per non parlare del grande spavento che a momenti sia io che mio marito ci restavamo secchi. Possibile che debbano succedere ancora queste cose?”. Una situazione, che solo per dinamiche fortunose, non si è trasformata in un evento tragico da raccontare.

La testimonianza della moglie

La donna ha raccontato dell’incidente: “Ho sentito un botto assordante e visto vetri ovunque. Fortunatamente nessuna scheggia ha colpito il mio viso. Volevo denunciare questo gravissimo episodio, ma è stato impossibile in quanto non c’è modo per risalire agli autori di questo folle gesto. Persone che dopo la nostra storia, potrebbero dar vita ad altre situazioni analoghe con conseguenze ben più tragiche. Ora non ci resta che cambiare il vetro, costo 250 euro”.