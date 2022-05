Carroattrezzi perde parabrezza e ferisce un ciclista sull’Aurelia: l’appello della famiglia per trovare testimoni

Stava percorrendo con la propria bici da corsa l’Aurelia quando è stato colpito da un parabrezza ‘perso’ da un carroattrezzi in transito in quel momento. È successo ieri, 24 maggio, ed ora la famiglia rivolge un appello per cercare testimoni che abbiano visto la scena.

Incidente in via Aurelia: ciclista colpito da un parabrezza

I fatti sono avvenuti ieri tra le 16.30 e le 16.50 in via Aurelia, tra la rotonda di Ladispoli e quelli di Cerveteri e precisamente all’altezza del pronto soccorso di Ladispoli.

Qui un carroattrezzi che procedeva in direzione Ladispoli-Roma, ha perso il parabrezza dell’auto che trasportava. Il parabrezza ha poi colpito violentemente un uomo in transito, in direzione Cerveteri, sulla strada con una bici da corsa.

L’appello della famiglia per la ricerca di testimoni

Il carroattrezzi non si è fermato a prestare soccorso. Ora la famiglia rivolge un appello per cercare testimoni invitando chiunque avesse visto la scena a farsi avanti.

L’appello è stato inoltrato dalla famiglia su Facebook e chiunque abbia informazioni in merito può utilizzare sia il seguente numero di telefono: 3664274957 oppure rivolgersi alla Polizia di Civitavecchia incaricata delle indagini al numero: 0766588539.

Foto dal gruppo Fb Cerveteri, Ladispoli e dintorni