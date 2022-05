Incidente sulla Cassia, scontro moto-camion: strada chiusa, traffico in tilt

Ancora un incidente a Roma, questa volta sulla Cassia, all’altezza del km 20,500 in località ‘La Storta’. A scontrarsi, per cause ancora tutte da accertare, un mezzo pesante e una moto.

Incidente sulla Cassia tra camion e moto

Come anticipato, nell’incidente sono rimasti coinvolti due mezzi: un camion e una moto. Un impatto violento che ha causato il ferimento del centauro. Al momento, non si conoscono le sue condizioni di salute e non sono note le dinamiche esatte che hanno portato allo scontro pochi minuti fa.

Strada chiusa all’altezza di Cassia Bis

Quello che è certo è che il transito è temporaneamente interdetto lungo la statale 2 “Cassia”, in entrambe le direzioni. Si registrano code, come fa sapere Luceverde, tra Formellese e Cassia Bis, mentre la strada è chiusa all’altezza di Cassia Bis. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento, per ricostruire la dinamica e consentire il ripristino della viabilità.