Investe e uccide una donna mentre attraversa: indagato 22enne

Tragedia a Ladispoli, dove un’anziana signora è morta presso il Policlinico Gemelli di Roma. La signora si trovava ricoverata lì da diversi giorni, dove lottava tra la vita e la morte dopo essere stata investita nella zona di Ladispoli. Qui, la donna era impegnata ad attraversare la strada, quando un ragazzo l’ha presa in pieno, rendendo di fatto fatale l’impatto. Sulle dinamiche del drammatico incidente, stanno indagando le Forze dell’Ordine.

La signora investita a Ladispoli

Probabilmente era impegnata a sbrigare faccende personali come ogni mattina, la signora investita sulle strisce di via Claudia, nel Comune della Provincia di Roma. La donna anziana, di 82 anni, alle 9.30 del mattino è stata presa da un Volkswagen Polo, che l’ha travolta mentre attraversava la strada. Da quel momento, per la donna è iniziata una battaglia disperata per restare in vita. Subito trasferita al Policlinico Gemelli di Roma, per una settimana ha provato a resistere davanti ai pesanti danni riportati, fatali per qualsiasi persona e in particolar modo per una signora avanti con l’età.

Nonostante le cure dei sanitari, la signora dopo una settimana aveva continuato ad aggravarsi. Colpa di quell’auto che l’ha investita, in quel momento guidata da un giovane di 22 anni. Le dinamiche del violento scontro, saranno da analizzare. Al momento, cercheranno di chiarire i fattori dell’incidente la Procura di Civitavecchia, con l’importante apporto della Polizia Stradale di Ladispoli. Il giovane, invece, è stato inserito nel fascicolo degli indagati, con l’accusa di omicidio stradale.

Il tragico episodio, diventa nuovamente un campanello d’allarme sulla sicurezza stradale per i pedoni nel territorio romano, in particolare poi per le persone che fanno riferimento alla sfera della Terza Età. Sempre più spesso, gli anziani rimangono vittime d’importanti incidenti stradali, che in diversi casi, come questo, diventano fatali per la loro vita. Colpa di una loro distrazione nell’attraversare la strada, oppure un automobilista che non rispetta i limiti di velocità in città.