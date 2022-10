Ladispoli, morto l’ex sindaco e medico Furio Civitella

Lutto a Ladispoli, dove questa sera è scomparso il medico ed ex sindaco Furio Civitella tra il 1980 e il 1981 e Consigliere Comunale nella prima Assise cittadina del 1973. A darne notizia il sindaco Alessandro Grando. “Con la scomparsa di Furio Civitella Ladispoli perde un uomo che ha sempre creduto nell’importanza dell’impegno civico e sociale al servizio della nostra città – ha dichiarato il Primo Cittadino – Medico molto stimato ed ex sindaco, il dottor Furio Civitella ha contribuito a scrivere pagine importanti della storia di Ladispoli. A nome mio personale, della Giunta, del Consiglio Comunale e dell’intera comunità esprimo ai suoi cari, in questo momento di grande dolore, le più sentite condoglianze”.

Cordoglio per la morte di Furio Civitella