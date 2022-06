Ladispoli, ordinanza contro lo spreco d’acqua: ecco fino a quando, cosa cambia e gli orari

“Invito tutta la cittadinanza a collaborare costruttivamente per un uso razionale e corretto dell’acqua al fine di evitare inutili sprechi”. Questa le parole del sindaco Alessandro Grando che ha annunciato di aver firmato l’ordinanza relativa all’utilizzo dell’acqua potabile la quale sarà in vigore dal 24 Giugno al 30 Settembre 2022.

Ordinanza sindaco Ladispoli acqua potabile

L’utilizzo dell’acqua potabile derivata dai pubblici acquedotti, compreso quello di Marina di San Nicola, è consentita solo dalle ore 23:00 all’una del giorno successivo per le seguenti attività:

irrigazione e annaffiatura di orti, giardini, prati, vasi e altre superfici a verde;

riempimento di piscine, fontane e vasche;

lavaggio di corti e piazzali;

lavaggio di veicoli (eccetto impianti autorizzati);

ogni altro uso improprio della risorsa, diverso da quello alimentare, domestico, per l’igiene personale, per uso medicale.

“L’Amministrazione Comunale e il gestore Flavia Servizi –ha concluso il sindaco- stanno mettendo in campo tutte le iniziative necessarie per garantire un regolare approvvigionamento idrico. Nelle prossime ore verrà attivato anche il dearsenificatore, che ci consentirà di prelevare più litri/secondo dalle sorgenti. Questo potrebbe però non essere sufficiente se Acea dovesse diminuire la sua fornitura. Stiamo attraversando un momento particolarmente difficile su scala nazionale e questo impone a ciascuno di noi un’assunzione di responsabilità. Confido nella collaborazione di tutti.”

Qui l’ordinanza.