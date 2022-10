Papà e figlio traditi dal vento: l’odore porta i Carabinieri nella maxi piantagione di marijuana (FOTO)

Papà e figlio con il “pollice verde”. Sono finiti nei guai un uomo di 64 anni e il figlio di 34 a causa della maxi piantagione di marijuana che avevano allestito alla periferia di Cerveteri. A tradirli l’odore proveniente da quello che, all’apparenza, era un ovile ma che in realtà celava un centinaio di piante alte fino a due metri. Per questo per entrambi sono scattate le manette.

La maxi piantagione di marijuana a Cerveteri

La scoperta è stata fatta nella giornata di ieri. In particolare una pattuglia di Carabinieri della Sezione Radiomobile, in transito in una strada periferica di Cerveteri, in un’area totalmente agreste, a causa del forte vento, ha avvertito un forte odore acre caratteristicamente associato alla marijuana. Incuriositi, i Carabinieri hanno chiesto l’invio sul posto di rinforzi ed hanno svolto un accurato controllo nei terreni immediatamente circostanti.

Arrivati in nei pressi di un ovile, parzialmente occultato tra alcuni alberi di quercia, i militari hanno notato alcune piante di canapa indiana. Rintracciati i proprietari, i militari sono entrati all’interno del fondo e si sono ritrovati davanti una vera e propria piantagione, con tanto di sistema di irrigazione e griglie paravento. Al termine delle operazioni, i Carabinieri hanno sequestrato circa 100 piante, arrivate anche a due metri di altezza e cariche di infiorescenze.

Arrestati ma subito scarcerati

A quel punto per padre e figlio sono scattate inevitabilmente le manette. Entrambi già noti alle forze dell’ordine e con precedenti, sono finiti in arresto con l’accusa di aver coltivato “piante di canapa indiana illegale in un terreno di loro proprietà”. L’arresto per i due soggetti, all’esito dell’udienza tenutasi presso il Tribunale di Civitavecchia, è stato convalidato ed entrambi sono stati sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Cerveteri.