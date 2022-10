Velletri, scoperto ‘giardino stupefacente’: marijuana nascosta tra i pomodori

Nascondeva in casa ingenti quantità di marijuana ma non solo. Nel vicino giardino sono state scoperte dai carabinieri diverse piante, abilmente nascoste all’interno di una coltivazione di pomodori. Parte della droga era inoltre giù pronta per essere suddivisa e confezionata. Tuttavia, gli intenti di un uomo, 35 enne di Velletri, sono stati disattesi dai carabinieri che una volta scoperto lo hanno arrestato.

35 enne nasconde marijuana in giardino: la perquisizione

Nella mattinata di ieri, 30 settembre, i carabinieri della Compagnia di Velletri hanno eseguito una perquisizione domiciliare nei confronti di un uomo di 35 anni residente nella campagna veliterna ed hanno scoperto una coltivazione di marijuana di considerevoli dimensioni. I militari, nel corso delle operazioni, hanno controllato sia i locali dell’abitazione sia l’adiacente terreno coltivato sequestrando un ingente quantità di canapa indiana.

La droga

In particolare, con un totale di 53,150 chili, sono state sequestrate 30 piante di marijuana già tagliate, pronte per essere pulite ed essiccate. Altre 41 piante, alte oltre 2 metri, ancora a dimora occultate tra i filari di una coltivazione di pomodori e 310 infiorescenze (ricche di principio attivo), già essiccate, pronte per essere suddivise e confezionate.

L’arresto

Scoperto quanto detenuto dall’uomo, i militari hanno messo la parola fine alla propria coltivazione. Il 35enne è stato infatti arrestato per coltivazione di sostanze stupefacenti e successivamente portato presso il carcere di Velletri in attesa del giudizio direttissimo.