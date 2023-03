Sagra del carciofo a Ladispoli: ecco quando e gli eventi in programma. La famosa sagra, per quest’anno, vedrà anche il concerto de Le Vibrazioni. L’esibizione del gruppo di Francesco Sarcina, si svolgerà sabato 15 aprile 2023. Con quest’anno, siamo arrivati alla 70esima edizione di questa storica sagra. L’evento si svolgerà tra il 14 e il 15 aprile 2023, in una manifestazione che vedrà congiungersi la gastronomia locale alla buona musica.

Le Vibrazioni alla Sagra del Carciofo di Ladispoli

A Ladispoli, le autorità prevedono una forte presenza di persone. Questa, infatti, sarebbe dovuta alla ripresa della storica manifestazione dopo la pandemia, considerato come l’evento era stato messo in pausa durante il periodo del Covid-19. Per quei giorni, sarà predisposta una disciplina provvisoria del traffico veicolare. La Sagra sarà il momento per promuovere, a cittadini e turisti, il prodotto locale per eccellenza di questo territorio: il carciofo.

La manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Ladispoli, con la collaborazione preziosa dell’Amministrazione comunale, metterà in piedi una tre giorni all’insegna della buona forchetta e l’intrattenimento per i cittadini di tutte le età. Venerdì 14 aprile, ovvero l’inizio della convection, vedrà uno spazio dedicato alle associazioni del territorio. In tale giornata, ci sarà anche l’esibizione musicale di diversi gruppo locali che suonano a Ladispoli.

Le serate in programma per la Sagra

Come detto apertamente anche dagli organizzatori, la serata del 14 Aprile sarà completamente dedicata alla città di Ladispoli. Sabato 15 Aprile, invece, arriveranno Le Vibrazioni in città. Seppur il gruppo non abbia più il seguito di qualche decennio fa, un loro concerto potrebbe richiamare ancora tante persone sotto al palco. Magari anche promettendo di suonare i loro cavalli di battaglia, come i brani “Vieni da me”, “Dedicato a te”, “In una notte d’estate” e tante altre canzoni che hanno scritto la storia di questa grande band italiana. Domenica 16 aprile, invece, il palco verrà lasciato ai “Ladri di carrozzelle”.