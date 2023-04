Abbondonano 4 micetti appena nati tra i rifiuti a Latina, 3 gattini sono morti

Tragedia che spezza il cuore quella occorsa a Latina, dove qualche persona senza cuore ha abbandonato nella spazzatura dei micetti. Del gruppo dei gattini, al momento ritrovamento, un cucciolo purtroppo era morto. Altri due, poi, sono deceduti successivamente al ritrovamento. A scoprire la situazione è stato un residente locale, che li ha presi temporaneamente con se e poi ha pubblicato sui social network un denunciare l’episodio e cercare casa all’unico micio sopravvissuto. Magari, questa volta, con padroni che realmente gli vorranno bene e lo cresceranno.

I gattini abbandonati nella spazzatura a Latina

Al momento del ritrovamento, i gattini erano stati gettati all’interno di un secchio dell’immondizia. Chi li ha scoperti, probabilmente possiede un ottimo orecchio, tanto d’aver percepito il miagolio dei micetti da dentro il contenitore della spazzatura. Subito ha aperto il cassonetto, trovando il sacco dove erano presenti questi cuccioli di gatto che si lamentavano. Tra loro, purtroppo, tre dei quattro cuccioli hanno perso la vita. La fortuna dell’unico micio sopravvissuto, non è stato solo l’essere ritrovati da una persona buoni.

L’uomo infatti lavora nella toelettatura per animali, quindi abituato a lavorare con cani e gatti. Chi li ha ritrovati, infatti, si è subito attivato per valutare lo stato di salute del trovatello sopravvissuto, mettendosi poi a disposizione anche per individuargli una nuova famiglia che lo accudisca. È molto duro il racconto dell’uomo che li ha ritrovati, che nel giro di poche ore ha dovuto constatare il decesso di tre cuccioli abbandonati.

Il ritrovamento dei gattini

L’uomo dentro un sacco della spazzatura, aveva trovato quattro gattini, di cui uno era morto. Secondo il suo punto di vista, tutti i cuccioli erano appena nati, in quanto vedevano ancora il cordone ombelicale attaccato. Nelle ore successive il ritrovamento, purtroppo altri due micetti non ce l’hanno fatta, lasciando un unico sopravvissuto. Il gattino sta venendo accudito dal signore, in attesa che riprenda a pieno le forze e raggiunga il momento opportuno per essere adottato.