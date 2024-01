Ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia, evade per andare da Ardea a Priverno: (ri)arrestato

Vicende come quella di Priverno sono l’ennesimo campanello d’allarme. Anche dopo l’arresto, è impossibile star tranquilli: coloro che fuggono dagli arresti domiciliari sono, in Italia, sempre di più a fronte di un totale di 10.989 persone. Come riporta lo studio di The Numbers. Cifre che riflettono vite umane, almeno il doppio delle quali sono (potenzialmente) in pericolo.