Avevano frequentato la stessa scuola, poi si erano persi di vista come spesso accade. A un certo punto però lui, un 40enne di Sezze, D.T., ha provato a riallacciare i contatti con la donna. Ma da quella che poteva essere una semplice richiesta di amicizia, nel nome magari dei “vecchi tempi”, ben presto si è trasformata in qualcosa di ossessivo e morboso.

Quando l’ex compagno di scuola diventa stalker

A far scattare l’allarme è stata la stessa donna che si è rivolta alla Questura di Latina. Stando a quanto raccolto l’uomo era riuscito per vie traverse ad ottenere il suo numero di cellulare. Di lì a poco aveva iniziato a porre in essere comportamenti ossessivi nei suoi confronti per cercare di iniziare con lei una storia d’amore. Amore che però non era corrisposto dalla donna.

L’inizio dell’incubo

In breve l’uomo ha trasformato la vita dell’ex compagna in un incubo, provocandole uno stato di sofferenza psicologica e ansia causata dal suo atteggiamento. Tanto da costringerla a cambiare le sue abitudini di vita. Diversi gli episodi rilevanti. Oltre alle chiamate – nonostante i blocchi messi dalla vittima – lo stalker ha iniziato infatti a presentarsi sotto casa della donna chiedendo anche ai familiari notizie circa le possibili frequentazioni della donna.

Ammonito dal Questore stalker di Sezze

Accertati i fatti il Questore ha emesso la misura di prevenzione dell’Ammonimento nei confronti dello stalker. Adesso, qualora dovesse riscontrarsi la reiterazione dei comportamenti alla base del provvedimento di ammonimento e, quindi, la violazione dello stesso, nei confronti dell’ammonito scatterà la denuncia d’ufficio per il reato di atti persecutori, che è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni.

