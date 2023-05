Attimi di panico sulla Pontina, camionista cammina a zig-zag lungo la strada creando scompiglio

Attimi di paura sulla Pontina questa mattina, quando un camionista alle prime armi è stato fermato dalla Polizia Stradale. L’uomo, risultato essere neo patentato, viaggiava sulla famosa strada che collega Roma a Latina in maniera scomposta, transitando tra le corsie a “zig zag”. Una situazione che ha messo in pericolo l’incolumità degli altri automobilisti presente sulla famosa arteria urbana, che hanno subito chiamato i soccorsi per segnalare il pericoloso fenomeno in strada.

Il camionista che andava a “zig zag” sulla Pontina

L’episodio si è svolto al km 75.700, tra le frazioni di Borgo Montello e Sant’Ilario nella zona di Latina. Chi era per strada, ha visto questo grosso camion viaggiare e spostarsi tra le corsie senza logica, non curandosi minimamente degli altri automobilisti presenti tra la strada. Una situazione da far spavento, considerato come più di qualche automobilista ha dovuto inchiodare per evitare un contatto col mezzo pesante. Tra i testimoni dell’episodio, anche un altro guidatore, che telefonando al 112 ha subito segnalato la faccenda alle Forze dell’Ordine, chiedendo testualmente “un loro intervento” per riportare la viabilità in sicurezza.

Il fermo del camionista neo patentato

L’episodio si è verificato questa mattina intorno alle 10.20, quando un’automobilista ha segnalato alle forze dell’ordine un camion bianco che marciava in maniera scomposta sulla via Pontina, all’altezza di Borgo Montello. Il fermo del mezzo pesante è avvenuto alle ore 11, con la Polizia Stradale che ha dovuto bloccare il traffico per far rallentare il mezzo e mettere in sicurezza la viabilità. Dai controlli effettuati, il camionista è risultato essere un neo patentato alle prime armi. Come ha testimoniato lo stesso guidatore “spericolato”, per lui “si trattava del primo viaggio su mezzo pesante”. Il veicolo su cui viaggiava l’uomo, dopo gli accertamenti, è risultato sprovvisto anche di revisione, oltre ad aver superato anche i limiti di velocità lungo la tratta stradale.