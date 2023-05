Maxi incidente sulla Pontina, coinvolte cinque autovetture: lunghe code in direzione Latina

Maxi incidente sulla via Pontina, dove al km 47.900 si sarebbero scontrate ben cinque autovetture. L’impatto si sarebbe verificato pochi minuti fa, come fa dedurre il post di un utente Facebook che sul gruppo “Via Pontina S.R. 148”, annunciava i disagi provenienti dall’incidente. Sulla questione, ancora non ci sono notizie certe sulle dinamiche, considerato come nei primi minuti ancora non era intervenuta nessuna squadra delle forze dell’ordine per dirigere il traffico e soprattutto valutare eventuali ferito o capire le dinamiche del sinistro.

L’incidente sulla Pontina in direzione Latina

Come annunciato, si sa veramente ancora poco di questo nuovo incidente sulla famosa arteria urbana che collega Roma e Latina. Proprio in direzione del capoluogo pontino, si sarebbe verificato un maxi incidente che avrebbe coinvolto minimo cinque autovetture. Da quello che ci è stato reso noto, anche con l’apporto dell’applicazione Google Maps per comprendere meglio il territorio del sinistro, lo scontro si sarebbe verificato al km 47.900. Tale punto, secondo i nostri riscontri, si troverebbe all’altezza dell’uscita per il Comune di Aprila, in un luogo peraltro che non è nuovo a incidenti.

Le prime ricostruzioni sull’incidente

Dalle prime testimonianze che emergono sull’incidente, ma che ancora non sono state verificate dalle forze dell’ordine, l’incidente si sarebbe verificato all’altezza del Comune di Aprilia. Qui, diverse automobili si sarebbero scontrate in prossimità del casello legato all’uscita di via del Commercio. Per ora, l’ipotesi più accreditata per tale sinistro rimane quella di un tamponamento a catena, in dinamiche che però non trovano conferma ufficiale. Non è neanche confermata la presenza di eventuali feriti o addirittura morti, considerato come le squadre di soccorso ancora non sono arrivate sul posto. Abbiamo certo però un dato riguardo questo incidente: considerato il sinistro e di come esso abbia coinvolto diverse vetture, la situazione ha rallentato pesantemente il traffico in prossimità del Comune di Aprilia.